"La Società Roma City FC comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Simone Raffini. L'attaccante classe 1996 ha disputato l'ultima stagione in Serie D con la maglia dell'Athletic Carpi. In passato ha disputato diversi campionati di, Serie C, vestendo le maglie di Pordenone, Ravenna, Pontedera, Paganese e Fermana. Forza Simone!".

[comunicato stampa Roma City FC]