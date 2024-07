Federico Chiesa alla Roma: l'accordo con la Juve e i dubbi dell'attaccante

La Roma aspetta Federico Chiesa. L’esterno della Juventus e della Nazionale è l’obiettivo numero uno dei giallorossi ma la trattativa è entrata in una fase di stallo e da Trigoria aspettano un segnale dal calciatore.

Roma-Juventus, c’è l’accordo

Fra la Roma e la Juventus c’è un principio d’accordo per il trasferimento di Chiesa. Il giocatore è fuori dai piani societari e di Thiago Motta ed è fra i cedibili. Il cartellino del calciatore non è altissimo anzi. La Roma ha offerto poco più di 20 milioni per il classe 1997, cifra accolta dai bianconeri che vogliono evitare di perdere l’attaccante a zero la prossima estate.

L’offerta al calciatore

Con l’accordo con la Juve, la Roma ha presentato a Chiesa la sua offerta: 6 milioni di euro a stagione. Si tratta della stessa cifra che il giocatore percepisce a Torino e motivo per cui i bianconeri hanno scelto di non continuare l’avventura insieme. Ingaggio importante per un giocatore considerato da De Rossi cruciale per la prossima stagione giallorossa avendo fra le sue skills principali l’uno contro uno, qualità che manca nella rosa a disposizione di DDR come lo stesso allenatore ha denunciato nelle ultime settimane della scorsa stagione.

I dubbi di Chiesa

Federico Chiesa non ha ancora accettato l’offerta della Roma. Infatti la trattativa non ha subito un’accelerata per volontà del calciatore. Il figlio d’arte infatti ha ringraziato il club giallorosso per gli attestati di stima ma sta prendendo tempo (almeno fino al 20 luglio data del suo matrimonio, ndr). Il motivo è che Chiesa spera in una chiamata da parte di un grande club che giocherà la prossima Champions League, competizione sfuggita alla Roma dopo il terzo sesto posto consecutivo. Ecco dunque che Chiesa tiene sulle spine la Roma che aspetterà ancora per qualche altro giorno la decisione del calciatore.