As Roma: i soldi adesso ci sono, il centravanti no. Tutti i nomi per l'attacco di Mou

Mancano poco più di dieci giorni all’inizio del campionato, con la Roma in campo all’Olimpico domenica 20 agosto contro la Salernitana, e Mourinho ancora non ha il suo attaccante. Un ritardo clamoroso sul mercato, come dichiarato dallo Special One, da parte della società giallorossa che sta sondando più situazioni forte adesso dei soldi ricavati dalla cessione di Ibanez.

La cessione di Ibanez

Ibanez ha lasciato la Roma e il primo a salutare il difensore brasiliano è stato Mourinho su Instagram. Il classe 1998 andrà in Arabia all’Al-Ahli per più di 30 milioni di euro (bonus compresi) e guadagnerà 8 milioni di euro a stagione. Una cessione prevista dal club giallorosso che adesso punterà forte sull’attaccante.

Assist di Scamacca

La beffa su Scamacca (1999) promesso sposo giallorosso finito all’Atalanta, potrebbe fornire un assist per la Roma. L’arrivo a Bergamo del centravanti di Fidene ha creato bulimia nel parco attaccanti a disposizione di Gasperini e allora ecco che le opportunità si chiamano Muriel (1991) e Zapata (1991). Il primo è stato offerto dal proprio agente a Tiago Pinto ma il nome non entusiasma visto il rendimento del colombiano (3 gol lo scorso anno) e una condizione fisica non eccelsa, stuzzica di più l’idea Zapata. L’ex Napoli in scadenza con la Dea nel 2024 potrebbe partire per una cifra non esagerata e per le sue caratteristiche fisiche e tecniche piace. In più rispetto al collega è una vera prima punta. Ancora nessuna offerta della Roma, che sta sondando il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

Gli altri

Beffata su Scamacca, bruciata dalla Fiorentina per Nzola e allontanata da Morata, la Roma si guarda attorno. Obiettivo della società è quello di dare in mano a Mourinho due attaccanti prima dell’inizio del campionato. Detto delle valutazioni in casa Atalanta, i nomi caldi a Trigoria sono quelli di Marcos Leonardo (2003) e Arnautovic (’89). Sul primo la situazione è in stand-by con la Roma che fra offerta e bonus è arrivata a 20 milioni di euro, ma il Santos chiede un pagamento immediato mentre i giallorossi propongono il pagamento in quattro rate. L’attaccante spinge per venire in Italia. Per quanto riguarda l’austriaco già allenato da Mou ai tempi dell’Inter del Triplete il problema sta nel muro alzato dal Bologna. I felsinei non intendono cedere il proprio attaccante, se non per una cifra indecente superiore ai 5 milioni di euro, cifra ritenuta elevato dalla Roma per un giocatore che va per i 35 anni. Più all’orizzonte lo svincolato Sanchez (’88) e Daka (’98) del Leicester.