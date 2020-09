Calciomercato Roma, altre cessioni: Florenzi va al Psg e Fazio verso Cagliari. La Juve non molla Dzeko

La Roma vende ancora. Dopo Kolarov all'Inter e Shick al Bayer Leverkusen, infatti, i giallorossi stanno per cedere al Psg Alessandro Florenzi. Il terzino destro, come spiega la Gazzetta dello Sport, dovrebbe arrivare in prestito secco per una stagione, con diritto di riscatto da parte dei francesi.

Dopo il passaggio al Valencia, l'azzurro ritroverebbe il collega di nazionale Marco Verratti e andrebbe a risolvere il problema della difesa parigina che ha perso Meunier, andato al Borussia Dortmund.

Con la valigia pronta anche Federico Fazio. L'argentino dovrebbe andare al Cagliari per 3 milioni, ma la Roma pagherà metà ingaggio del giocatore, cioè circa 3 milioni in due stagioni.

Nel frattempo è sfumato il trasferimento all'Atalanta di Karsdorp. Sul giocatore ora c'è il Genoa, a cui piacerebbe anche Juan Jesus. Edin Dzeko, invece, resta nel mirino della Juve.

Qualora dovesse sbloccarsi la situazione per Suarez, i bianconeri potrebbero decidere di chiudere proprio per il bosniaco. Ma il futuro di Dzeko è legato anche a quello di Arkadiusz Milik.