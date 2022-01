Calciomercato: Maitland-Niles è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma

La Befana oltre al carbone, sconfitta col Milan, ha messo nella calza della Roma anche il primo acquisto del mercato invernale. Maitland-Niles è ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso. Il contratto del calciatore inglese è infatti stato depositato in Lega, adesso si attende soltato il comunicato del club capitolino che può arrivare nelle prossime ore.

Contratto in Lega

La Lega sul suo sito ufficiale, ha confermato il trasferimento a titolo temporaneo di Maitland-Niles che arriva alla Roma dall'Arsenal. Il calciatore è atteso in giornata a Roma, per firmare un contratto che lo legherà fino a giugno con i giallorossi per poi tornare ai Gunners.

Mourinho sorride

Dopo le polemiche, i rossi, e la sconfitta contro il Milan, Mourinho può finalmente sorridere. Nella calza della Befana, infatti lo Special One ha trovato Maitland-Niles. Una boccata di ossigeno per la Roma che domenica affronterà la Juventus senza Mancini e Karsdorp squalificati. L'inglese classe 1997, potrebbe già scendere in campo contro i bianconeri al posto dell'olandese squalificato. Maitland-Niles è stato preso dalla Roma proprio per dividersi il compito in fascia con Karsdorp, titolarissimo e senza cambio nella prima metà di stagione.

Nel weekend Mou si attende anche il centrocampista, Sergio Oliveira sempre più vicino alla firma con la Roma.