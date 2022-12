Calciomercato Roma: Bove la chiave per Frattesi

Un romano per un romano. La Roma sogna Davide Frattesi e per arrivare al giocatore di Fidene è pronta a sacrificare il giovanissimo Edoardo Bove, prodotto del vivavio romanista.

Bove, ex incedibile

Edoardo Bove (2002) è passato dallo status di incedibile a sacrificabile. Il calciatore dell'Appio, figlio del vivaio giallorosso, ha debuttato in prima squadra con Fonseca. Con Mourinho il centrocampista ha trovato poco spazio ma è sempre stato considerato importante dallo Special One. Per il portoghese Bove era intoccabile ed è stato decisivo nella sfida contro l'Hellas Verona della scorsa stagione quando salvò il risutato siglando il 2 a 2. Al momento è l'unico gol di Bove in maglia Roma in 24 presenze. Mou lo tolse dal mercato in estate quando il calciatore fu richiesto proprio dal Sassuolo nell'ambito della trattativa per Frattesi.

Bove per Frattesi

In questa stagione Bove ha collezionato 10 presenze e sta trovando spazio in Portogallo nel ritiro romanista. Mou però ha bisogno di un centrocampista già pronto e per questo è pronto a sacrificare il giovane giallorosso. Bove è infatti la chiave della Roma per arrivare a Frattesi. Il Sassuolo valuta il giocatore di Fidene 30 milioni di euro, da cui però sottrare il 30% della rivendita che andrebbe proprio al club giallorosso. La Roma aggiungerebbe alla trattativa Bove, valutati dai giallorossi circa 8 milioni di euro (con l'aggiunta di un diritto di riscatto e controriscatto). Questo per pagare il cartellino di Frattesi circa 15 milioni di euro e far tornare il giocatore a Trigoria già a gennaio.

Le alternative

Trattare col Sassuolo non è facile e per questo la Roma valuta le alternative. Una di queste vede sempre il coinvolgimento di Bove che piace tanto al Lecce. La Roma è disposta girarlo in Salento per avere una strada preferenziale e uno sconto su Hjulmand (1999) per la prossima estate. Altro nome che piace tanto a Trigoria è quello di Lukic (1996) del Torino. Il serbo in scadenza nel 2024 è in rottura totale col club granata e andrebbe di corsa alla Roma. I giallorossi hanno diversi profili che piacciono a Juric per un possibile scambio da Kumbulla a Shomurodov.