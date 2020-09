Calciomercato Roma, dal Real Madrid il nuovo obiettivo per l'attacco

La Roma per l'attacco cerca un altro rinforzo e ha messo nel mirino Borja Mayoral, spagnolo classe '97 di proprietà del Real Madrid, vecchio obiettivo della Lazio.

La trattativa con i Blancos, per il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2021, è in corso, secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

La Roma vuole Borja Mayoral che la passata stagione in prestito al Levante ha collezionato 34 presenze in Liga e 8 gol e tratta con il Real Madrid.