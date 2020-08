Calciomercato Roma, Bonucci tra i partenti Juve? I giallorossi pensano al grande colpo

La Juventus di Andrea Pirlo vedrà molte facce nuove, anche perché la strategia della società è chiara: ringiovanire. Tra i partenti dell'ultima ora ci potrebbe essere anche Leonardo Bonucci.

Il centrale ootrebbe cambiare ancora aria. E se fino a qualche giorno fa si parlava solo di Manchester City, adesso pare sia anche la Roma, fortemente interessata, a pensare al colpo. L'indiscrezione è trapelata da siti specializzati di mercato.

Il difensore non è stato messo sul mercato dal club, come invece successo agli altri tre senatori, ma piace a diversi club e per la nuova Roma di Friedkin potrebbe un bel biglietto da visita. La trattativa sarà comunque lunga, visto l'ingaggio del giocatore. Le Juve, però, ha messo nel mirino giocatori come Zaniolo e Pellegrini e sarebbe disposta a trattare.

Nel frattempo è ufficiale e Maxime Gonalons ora è un nuovo giocatore del Granada. Il centrocampista francese infatti, come comunicato dalla società spagnola dove ha militato in prestito nell'ultima stagione, verrà riscattato in seguito al raggiungimento della salvezza. Il club andaluso dovrà adesso versare nelle casse dei giallorossi circa 4 milioni di euro. Plusvalenza di 2 milioni per la Roma.