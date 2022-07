Roma: un attaccante e un difensore per chiudere il mercato

La Roma si prepara a chiudere gli ultimi colpi di mercato a poco più di due settimane dall'inizio del campionato col debutto in programma domenica 14 agosto in trasferta contro la Salernitana. Preso Dybala, con Wijnaldum sempre più vicino Mou chiede un difensore e un attaccante per chiudere la sessione.

Belotti per l'attacco

L'attaccante nel mirino della Roma è Andrea Belotti ('93). Il Gallo svincolato è da tempo in orbita Roma, tanto da aver rifiutato offerte economicamente importanti dall'estero, Monaco su tutte. Belotti, che non scalda molto la piazza, piace a Mou per il suo spirito di sacrificio e per la sua vena realizzativa (106 gol in Serie A). L'attaccante della Nazionale gradisce di molto la destinazione Roma, che per lui rappresenterebbe il salto di qualità in una big dopo tanti anni di gavetta e gol al Torino. L'ex capitano granata ricoprirebbe le veci del vice-Abraham. Per far entrare Belotti però, i giallorossi dovranno cedere. Carles Perez è ad un passo dal ritorno in Spagna, e anche Shomurodov non è sicuro della permanenza, col suo agente che non esclude una sua partenza, dopo una stagione deludente. Caso a parte Zaniolo che la Roma cederà soltanto davanti ad un'offerta ritenuta consona, 50 milioni di euro (c'è apertura anche per un prestito oneroso più obbligo di riscatto). Si attende un'offerta ufficiale della Juventus che ha già l'accordo col calciatore sulla base di un quadriennale da 4 milioni a stagione.

Bailly per la difesa

Un nuovo difensore non è fra le priorità della Roma. Un nuovo rinforzo per la difesa giallorossa arriverà soltanto se ci sarà una cessione nel reparto (ad oggi da escludere) o se ci sarà una vera e propria occasione, e se arriverà dovrà essere mancino. La Roma sta studiando il mercato e non ha affondato per Zagadou ('99) svincolato ma che non convince sul piano fisico e per Senesi ('97) del Feyenoord con gli olandesi che chiedono 16 milioni di euro, troppi per le casse romaniste. Il nome nuovo per la difesa è quello di Bailly ('94) del Manchester United. Il calciatore ivoriano verrebbe a Roma di corsa per riabbracciare Mourinho che lo portò allo United nel 2016 e con cui ha trovato continuità di rendimento. Nell'ultima stagione all'Old Trafford in tutte le competizioni, Bailly ha collezionato 7 presenze finendo ai margini della squadra. I Red Devils hanno aperto alla sua cessione ma la Roma se proverà il colpo ci proverà con la formula del prestito con diritto di riscatto puntando sul feeling del calciatore con Mou e del suo contratto fino al 2024 con opzione per il 2025 con il Manchester United. A questo però va aggiunto anche il fatto che Bailly dovrà ridursi sensibilmente l'ingaggio di 4 milioni di euro, se vorrà vestire giallorosso.