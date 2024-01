Calciomercato Roma: i possibili acquisti per risolvere il problema dei terzini

Al momento Huijsen è l'unico colpo in entrata del mercato della Roma, ma Tiago Pinto nei suoi ultimi giorni da ds giallorosso è alla ricerca di nuovi rinforzi. Con la Fiorentina il portoghese sta trattando lo scambio Ikonè-Belotti per regalare a De Rossi un esterno offensivo, mentre continua la caccia ad un terzino sinistro.

Serve un terzino

Per il 4-3-3 ipotizzato da De Rossi serve un terzino sinistro. Il tecnico alla sua prima uscita ha utilizzato Spinazzola (in scadenza di contratto) che dopo nemmeno 30 minuti di partita ha lasciato il campo per infortunio. Per lui lesione al quadricipite. Al suo posto è entrato Kristensen adattandosi a sinistra ma senza dare segnali positivi, non Zalewski che per DDR sarà un ricambio offensivo. Ecco allora che un terzino sinistro diventa fondamentale per la seconda parte di stagione.

Pressing su Angelino

La Roma spinge forte su Angelino ('97). Terzino spagnolo di spinta, di proprietà del Lipsia ma in prestito al Galatasaray. Ad Istanbul però il calciatore sta trovando pochissimo spazio e allora il club tedesco è pronto a spedirlo altrove. Sono 19 le sue presenze fra campionato turco e Champions League. Sul giocatore c'è tanta concorrenza ma la Roma è in vantaggio nelle preferenze dello spagnolo rispetto a Torino, Villarreal e Marsiglia. Tiago Pinto è in costante contatto con la dirigenza del Lipsia per chiudere la trattativa con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Gli altri nomi

Sul taccuino di Tiago Pinto ci sono anche Biraghi ('92) della Fiorentina e Bakker (23 anni) dell'Atalanta.Il terzino della Fiorentina è da tempo nel mirino della Roma. Piace per la sua esperienza, leadership e qualità nei cross ma resta un obiettivo molto complicato anche con l'inserimento di Belotti vista l'importanza che ricopre nella squadra di Italiano e il suo legame con la piazza toscana. L'olandese sta trovando pochissimo spazio a Bergamo e sarebbe felice di trasferirsi nella Capitale. Qualche paletto in più lo mette invece la Dea che non vorrebbe rinforzare una diretta avversaria come la Roma.