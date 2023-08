Calciomercato Roma: l'attaccante arriverà dalla Juventus?

La Roma continua la sua ricerca di un attaccante. Nella prima giornata in cui i giallorossi hanno pareggiato per due a due contro la Salernitana, la mancanza di un’altra punta oltre a Belotti è stata evidente e quindi la caccia di Tiago Pinto continua.

Belotti alza la cresta

Andrea Belotti è stato l’MVP giallorosso di Roma-Salernitana. Il Gallo ha mostrato la sua cresta all’Olimpico segnando i suoi primi gol in Serie A con la maglia giallorossa cancellando lo zero della scorsa stagione. Partita da Belotti in formato Torino, con un gol di pura forza (il primo) e un colpo di testa preciso (il secondo). Nel mezzo tanta corsa e sportellate, tante energie spese finendo la partita distrutto per i crampi. L’Olimpico dopo una stagione ha potuto godersi il suo Gallo.

Belotti non basta

Il solo Belotti non basta. Nella partita contro la Salernitana la Roma non ha potuto pescare dalla panchina nessun jolly offensivo, Solbakken non è stato chiamato in causa. Un’alternativa a Belotti serve. La pista Marcos Leonardo è tramontata, il brasiliano non lascerà il Santos in questa sessione di mercato nonostante la Roma abbia alzato la sua offerta. Si complica anche quella per Zapata. Oltre alle distanze economiche fra l’Atalanta e la Roma, c’è quella fra giocatore e club giallorosso col colombiano che chiede di essere centrale nel progetto a Trigoria. Lukaku resta sullo sfondo. Come avevamo anticipato, il belga è una delle opzioni su cui Tiago Pinto sta lavorando e la Roma ha avuto un contatto col Chelsea, con i Blues che per ora hanno respinto la richiesta di prestito. Ultimo della lista è Kean della Juventus.

Opportunità Kean

Moise Kean attaccante classe 2000 è in uscita dalla Juventus. Non convocato per motivi disciplinari e di mercato contro l’Udinese, la punta italiana è pronta a salutare nuovamente la Vecchia Signora. La Juve non ha le coppe, deve alleggerire il suo monte ingaggi e sfoltire la rosa e allora Kean diventa opportunità per la Roma. Centravanti di esperienza nonostante la giovane età, Kean ha messo a segno 22 gol in 95 presenze in Serie A, di cui 6 lo scorso anno alla Juve. La formula di Tiago Pinto è sempre la stessa: prestito con diritto di riscatto (si parla di circa 20 milioni di euro) legato a determinate condizioni. Ancora nessuna trattativa ma l’ipotesi è più che concreta e ci sarà da trattare con la Juventus, col giocatore (ingaggio da 2,5 milioni di euro, in linea con i parametri della Roma) che invece non avrebbe problemi ad accettare la Capitale e trovare più spazio in stagione anche in ottica Europeo.