Calciomercato Roma, l'attaccante e il caso Matic tengono in ansia i tifosi

Oggi a Tirana la Roma affronterà il Partizani, ultimo test in vista dell'esordio in campionato di domenica prossima con la Salernitana. La testa dei tifosi è però rivolta al mercato con una squadra ancora da completare.

La routine del tifoso giallorosso in vacanza in questi giorni è fatta di cellulare e giornali, da consultare compulsivamente: chi abbiamo preso in attacco? La fumata bianca tarda ad arrivare. Marcos Leonardo sembra non si muoverà dal Santos. Beltran ha scelto la Fiorentina. Su Arnautovic appare più forte l'Inter. Di nomi, più o meno suggestivi ne circolano tanti: Lukaku, Greenwood, Morata. Di concreto però pare esserci poco.

Ecco quindi che tutte le strade portano a Bergamo, a Duvan Zapata, in uscita dall'Atalanta, con la Roma destinazione gradita. Le sue quotazioni crescono, ma l'accordo con i Percassi appare lontano. La richiesta sarebbe di 10 milioni per il riscatto, con un prestito da concretizzarsi da subito. Cifre che non convincono la Roma che però rischia seriamente di presentarsi domenica con il solo Belotti come prima punta. Il centravanti è una richiesta esplicita di Mourinho che, a fronte di disponibilità economiche evidentemente non elevatissime, potrebbe accontentarsi anche del colombiano, centravanti da 115 gol in serie A con le maglie di Napoli (53 presente), Udinese (65) e Atalanta (81). Piace anche la sua propensione all'assist, 43 quelli serviti a Bergamo. Insomma un profilo che convince.

A far tremare i romanisti da una decina di giorni ci si è messo anche Nemanja Matic. Il centrocampista serbo oggi non è a Tirana con la banda Mourinho e da giorni non si allena in gruppo. Vorrebbe, per motivi personali, andare al Rennes e l'allenatore dei francesi l'ha ammesso. La Roma chiede soldi che i francesi non vogliono dare. Parallelamente però i giallorossi sanno di non poter contro voglia tenere un calciatore. Ecco quindi che ci si guarda in giro ed il profilo per la mediana è stato individuato in Paredes, argentino classe 95 del Paris Saint Germain. Ex giallorosso, Paredes avrebbe dato il suo assenso al trasferimento.

AGGIORNAMENTI SULLA TRATTATIVA MATIC RENNES