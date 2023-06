Calciomercato Roma, primo colpo ufficiale: Aouar è giallorosso

Primo colpo di calciomercato per la Roma. È ufficiale l'ingaggio di Houssem Aouar. Il centrocampista – classe 1998 – ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.

"Sono molto felice di aver firmato per la Roma, perché è un grande club con una grande storia", ha dichiarato Aouar. "Credo sia il progetto giusto per me, con una squadra importante, calciatori forti e tifosi unici. Adesso sono giallorosso e sono pronto".

Proveniente dal Lione, dove ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dall’età di 11 anni fino all’esordio in prima squadra nel 2017, Aouar vanta 179 presenze in Ligue 1 con 30 gol e 24 assist. Nelle coppe europee tra Champions ed Europa League, inoltre, conta 34 partite e 5 reti.

"Aouar è un calciatore giovane che può già vantare oltre 250 presenze nel calcio professionistico: possiede le qualità tecniche e i presupposti per continuare a crescere costantemente", ha commentato Tiago Pinto, General Manager dell'Area Sportiva del Club.

"Il suo desiderio di venire alla Roma, nonostante avesse attirato l’attenzione di diversi club a livello internazionale, è stato motivo di soddisfazione per tutti noi". Aouar ha scelto la maglia numero 22.