La Roma ci riprova per Andrea Belotti. Offerti due calciatori al Torino

Andrea Belotti è ancora nel mirino della Roma.

L’attaccante e capitano del Torino, Campione d’Europa con l’Italia, è intenzionato a lasciare i granata per fare il salto di qualità.

La prima offerta della Roma respinta

La Roma segue da tempo il centravanti e aveva offerto al club piemontese, prima dell’inizio di Euro 2020, 15 milioni di euro più bonus. Offerta però respinta da Urbano Cairo, presidente del Torino. Belotti ha il contratto in scadenza col Toro nel 2022 e non ha intenzione di rinnovare. Per paura di perderlo a zero fra una stagione, il presidente granata non ha chiuso definitivamente la porta ad un suo trasferimento.

La nuova offerta della Roma

Adesso la Roma ci riprova, inserendo nella trattativa due calciatore: Kumbulla e Milanese, giovane promessa del vivaio giallorosso. La nuova offerta giallorossa farebbe contento pure il nuovo tecnico granata Juric che ben conosce Kumbulla avendolo allenato al Verona.

Andrea Belotti, classe 1993, si aggiungerebbe al parco attaccanti della Roma che in rosa ha già Edin Dzeko, destinato a restare, e Borja Mayoral in prestito dal Real Madrid. Sul Gallo però c’è anche il Milan, che dopo Giroud vorrebbe mettere a disposizione di Stefano Pioli un altro attaccante.