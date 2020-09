Calciomercato Roma, ecco Kumbulla. Karsdorp blocca De Sciglio. E Milik...

Kumbulla c'è, De Sciglio non ancora, Smalling chissà. Roma attivissima sul mercato: ieri le visite mediche del centrale italo albanese proveniente dal Verona. Ormai lo si può considerare a tutti gli effetti un giocatore della Roma, pronto a comporre una difesa a tre (con Mancini e Ibanez) o a quattro (insieme a Mancini).

Nelle idee della dirigenza giallorossa è ancora forte però l'intenzione di prendere Smalling dal Manchester United. La voglia del giocatore di tornare a Roma c'è. Pesano per le titubanze della Roma che, raggiunto l'accordo con i Red Devils, non ha chiuso sperando in uno sconto. Al contrario è arrivata l'irritazione degli inglesi. Ed ora tocca ricominciare quasi daccapo la trattativa.

Si complica l'affare De Sciglio. C'è l'accordo con la Juve, e quello con il calciatore. Tutto sembrava procedere nella direzione giusta, ma Rick Karsdorp ha rifiutato il trasferimento a Genoa. Fino a quando qualcuno non uscirà non potrà entrare De Sciglio.

Sono infine ore frenetiche anche per l'attacco. Tutti attendono che si inneschi l'effetto domino sul mercato. La prima pedina è quella di Milik, chiamato ad accettare i giallorossi. L'accordo con il Napoli c'è. Il centravanti polacco nei giorni si è mostrato titubante, ma ora sembra pronto a dire sì. L'agente è a Trigoria, segnale di una trattativa vicina alla chiusura. Arrivato Milik, Edin Dzeko potrebbe fare le valigie verso Torino. Ad attenderlo la Juve