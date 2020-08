Calciomercato Roma, l'addio commosso di Smalling: "Mi avete dimostrato grande amore"

L'avventura di Chris Smalling con la maglia della Roma è finita. Il difensore è tornato al Manchester United, come da contratto. Nessuno accordo in extremis con la società giallorossa e armadietto svuotato a Trigoria.

Paulo Fonseca, in Europa League, si troverà così senza il suo difensore di punta. Intanto lui ha voluto salutare tutti con un messaggio postato sui social: "Sono amareggiato di non poter terminare ciò che avevamo iniziato questa stagione. L'amore che mi avete mostrato in così breve tempo è qualcosa di speciale e non dimenticherò. Voglio ringraziare tutti e fare a tutti i giocatori e lo staff un grande in bocca al lupo contro il Siviglia. Daje Roma".