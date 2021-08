La Roma punta tutto su Tammy Abraham del Chelsea

La Roma ha trovato l'accordo con il Chelsea per il trasferimento a Trigoria di Tammy Abraham. Resta però da convincere l'attaccante inglese che vorrebbe restare in Premier League

La Roma ha individuato in Tammy Abraham il sostituto di Edin Dzeko. L'accordo con il Chelsea c'è ma il calciatore non è convinto di trasferirsi in giallorosso.

La trattativa Roma-Chelsea

Il nodo dell'operazione è proprio questo. Abraham vorrebbe restare in Premier League, preme per andare all'Arsenal (che però prima deve cedere) e ha già rifiutato l'Atalanta che l'aveva sondato nelle scorse settimane. L'attaccante inglese tornerà nelle prossime ore a Londra, dopo la Supercoppa Europea vinta a Belfast (nemmeno un minuto giocato). Nella capitale inglese, Abraham troverà Tiago Pinto ad attenderlo, con il ds portoghese che cercherà di convincerlo nell'accettare la causa della Roma. Importante sarà anche il contributo che arriverà da Trigoria da Mourinho.

La Roma l'accordo con il Chelsea l'ha già trovato. Il club capitolino verserà nelle casse dei Blues 45 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante, con pagamento dilazionato in cinque anni. Inoltre il Chelsea ha chiesto ed ottenuto, un diritto di riacquisto. In caso di fumata bianca, Abraham diventerebbe il calciatore più pagato della storia della Roma superando Shick arrivato per 42,5 milioni di euro.

I numeri di Abraham

Classe 1997 Abraham è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea con cui ha esordito in Premier League nel 2016 contro il Liverpool. Dopo diversi prestiti, anche in serie minori, torna in pianta stabile ai Blues nella stagione 2019/2020. Protagonista nel Chelsea con Lampard, trova meno spazio con l'arrivo di Tuchel, ma nonostante ciò, vince la Champions League con i londinesi nella finale tutta inglese contro il Manchester City di Guardiola. Con il Chelsea Abraham ha collezionato 82 presenze e 30 reti.