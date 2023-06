Volpato e co.: il baby tesoro della Roma per arrivare a Frattesi

Preso Aouar e mentre continua la ricerca del nuovo attaccante visto l’infortunio di Abraham, la Roma continua a (in)seguire Frattesi il centrocampista del Sassuolo che spinge per vestire giallorosso. Per riportarlo a Trigoria, la Roma è pronta a sacrificare diversi baby talenti del vivaio.

La rincorsa a Frattesi

Già la scorsa estate Frattesi e la Roma sono stati vicinissimi. Fra club e centrocampista c’era accordo su tutto (5 anni a due milioni di euro a stagione) ma l’iper-valutazione del Sassuolo fece saltare la trattativa. Nonostante la Roma vanti una percentuale (30%) sulla rivendita del giocatore, i neroverdi per liberare il classe 1999 chiedevano 35 milioni di euro o in alternativa una parte cash più il cartellino di Bove, con Mou che si oppose. Ora la Roma torna alla carica con altri baby da offrire.

Quanti giovani per Frattesi

Sul piatto per arrivare a Frattesi, la Roma mette Missori e Pisilli. Il primo, terzino destro classe 2004 ha già collezionato 4 presenze in Prima Squadra, giocando da titolare anche match di primo livello come la trasferta contro la Fiorentina, il secondo classe 2004 è reduce dal secondo posto al mondiale Under 20 con la Nazionale e ha calcato l’Olimpico per pochi secondi nel finale di Roma-Inter (0-2, ndr). Ai due giovanissimi, sacrificabili per la Roma per arrivare a Frattesi e portare a casa plusvalenze per rispettare i paletti Uefa, si aggiunge anche Volpato.

Volpato frena

Volpato è il desiderio del Sassuolo per far decollare l’operazione Frattesi. Il classe 2003 che nella prima parte di questa stagione si era ritagliato un ruolo importante col passare delle partite è stato relegato in panchina da Mou che lo ritiene fra i sacrificabili. Volpato ha già incontrato la dirigenza del Sassuolo, fra le due società si lavorava sulla valutazione intorno ai 9 milioni di euro, ma il calciatore non è convinto del trasferimento e quindi la trattativa ha avuto una brusca frenata. Servirà adesso un lavoro di mediazione per convincere il giocatore e quindi favorire il trasferimento di Frattesi a Trigoria.