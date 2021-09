Alla Rocca Priora RdP arriva Fabio Ceccarelli

La Rocca Priora RdP ha annunciato il nuovo acquisto Fabio Ceccarelli. Si tratta di un colpo importante per la squadra che milita nel girone D del campionato di Promozione. Infatti Ceccarelli vanta presenze e reti anche tra i professionisti.

Fabio Ceccarelli

Fabio Ceccarelli detto il Piranha, classe 1983 originario di Frascati, è cresciuto nelle giovanli della Lazio dove si fece notare vincendo pure il titolo capocannoniere di un Viareggio. Con la maglia biancoceleste partecipò pure ad una tournée estiva quando sulla panchina laziale sedeva Roberto Mancini, neo campione d'Europa con la Nazionale italiana. In carriera Ceccarelli ha collezionato 250 gol, di cui 85 nei professionisti.

Colpo di prestigio per il diretto tecnico Roberto Matrigiani. "Fabio è qui per accrescere la nostra ambizione e ad aumentare la consapevolezza del vestire la maglia del Rocca Priora RdP Calcio. Siamo davanti ad un giocatore che non ha bisogno di presentazione, per lui parlano i numeri e la sua carriera".

Il calendario della Rocca Priora RdP

La Rocca Priora RDP sarà impegnata domenica 19 settembre nella sfida di Coppa Italia contro la Polisportiva De Rossi, difficile capire se Ceccarelli prenderà parte al match. Più probabile il suo debutto con la nuova maglia per l'esordio casalingo in campionato del 3 ottobre contro il Vicovaro.