Renato Sanches e Aouar in partenza. Tiago Pinto cerca rinforzi per il centrocampo

Questo primo mese di calciomercato del 2024 sarà pieno di lavoro per Tiago Pinto. Il portoghese infatti è all’opera per completare la rosa della Roma che causa flop della campagna estiva e Coppa d'Africa vedrà Mourinho con gli uomini contati.

Addio Renato Sanches

Le strade fra Renato Sanches e la Roma sono destinate a separarsi con netto anticipo. Il centrocampista portoghese voluto fortemente da Tiago Pinto ha giocato soltanto 9 spezzoni di gara da inizio stagione causa innumerevoli infortuni. Il calciatore non solo non sarà riscattato dalla Roma, ma il club giallorosso è interromperà il prestito dal Psg col centrocampista pronto a tornare in Francia già in questa sessione. Un flop clamoroso con la sostituzione lampo nella serata disastrosa di Bologna che ha inclinato i rapporti fra le parti, nonostante le scuse pubbliche di Mou, che costringe la Roma a cercare un altro centrocampista.

Aouar in partenza

Lascerà la Roma, almeno temporaneamente, anche Aouar. L’ex Lione, anche lui dopo un buon inizio è rimasto vittima di infortuni e brutte prestazioni scivolando in panchina. Lui però al momento non è sul mercato ma non sarà a disposizione di Mourinho causa Coppa d’Africa. Aouar è stato infatti convocato dall’Algeria e guiderà la sua nazionale nella rassegna continentale.

I nomi

Oltre alla difesa che vedrà la partenza di N’Dicka (no a Bonucci dei Friedkin), Tiago Pinto dovrà portare a Trigoria almeno un centrocampista. Il lavoro del portoghese però è molto complicato visto i paletti finanziari e delle risorse limitate poco meno di 2 milioni di euro. Il mercato giallorosso dovrà dunque basarsi su prestiti o sulla cessione di qualche big, fra cui Spinazzola il cui rinnovo è sempre più distante. Per sostiture Renato Sancehs piace Fofana del Monaco in scadenza di contratto, ma sono tante le big interessate al centrocampista, piace anche Zienlinski del Napoli in scadenza nel 2024 difficile un suo trasferimento adesso. Più percorribili sono i nomi di Sensi ('95) dell'Inter, ultima scelta della rosa di Inzaghi in scadenza il prosimo giugno e Oriol Romeu (32 anni) centrocampista del Barcellona che arrivato in estate non ha convinto Xavi. Entrambi i nomi però non scaldano piazza e Mourinho. Attenzione a Krunic e Radonjic in uscita rispettivamente da Milan e Torino.