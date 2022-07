Lazio nei guai: Reina va via, Sarri resta senza portiere

Un fulmine a ciel sereno in casa Lazio. Rischia di complicarsi ancora di più la situazioni portieri per Sarri. Infatti dopo l'addio di Strakosha anche Pepe Reina è pronto a dire addio ai biancocelesti.

Reina lascia la Lazio

Pepe Reina ha chiesto la rescissione del suo contratto con la Lazio. Il portiere spagnolo, classe 1982, è deciso a dire addio alla Lazio e tornare in Spagna precisamente al Villareal sua ex squadra di inizio carriera. Il contratto di Reina con la Lazio si era rinnovato automaticamente per un'altra stagione dopo la qualificazione in Europa League della formazione di Sarri ma è stato lo stesso portiere spagnolo a chiedere la risoluzione. Reina con la maglia biancoceleste ha collezionato 54 presenze in due stagioni alternando periodi di titolarità e di panchina. L'ex Liverpool recentemente aveva dichiarato che questo sarebbe stato il suo ultimo anno da calciatore ma la possibilità di tornare in Liga ha fatto cambiare idea all'estremo difensore.

Ancora non c'è l'annuncio ufficiale perchè la Lazio prima di dire addio a Reina deve cercare almeno un portiere.

Sarri senza portiere

SOS portiere per la Lazio con Sarri che a pochi giorni dall'inizio del ritiro si ritrova senza un portiere. Tante le difficoltà per i biancocelesti per arrivare all'obiettivo numero uno Carnesecchi (2000) dell'Atalanta. La Dea valuta il calciatore 18 milioni, Lotito ne offre 15 bonus compresi.

In queste ore i biancocelesti stanno accelerando per Vicario ('96) dell'Empoli con cui si può chiudere per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro. Per il ruolo di secondo salgono le quotazioni di Provedel ('94) dello Spezia. Defilato Sergio Rico ('93) del Psg e Ospina ('88) vicino all'Al-Nassr.