Real Monterotondo, un ex Roma per rinforzare l'attacco

Ancora un acquisto per il Real Monterotondo, che annuncia sui suoi social l'acquisto dell'attaccante ex Roma Tommaso Taviani. Il classe '96 ha disputato la scorsa stagione con l'Ostiamare e ha un lungo passato nelle squadre laziali, tra Roma City, Trastevere, Vis Artena e Racing Roma. Taviani è principalmente una punta centrale, ma può svariare in tutti i ruoli del tridente.