Un passato nelle giovanili della Lazio per i due nuovi giocatori del Real Monterotondo, che continua ad essere molto attiva nel mercato di entrata con gli acquisti di Filippo Scaffidi e Michele Riosa. Scaffidi, attaccante classe 2005, ha un passato nelle giovanili della Lazio, così come Riosa, punta classe 2003 in arrivo dal Chieti.