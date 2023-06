Pro Calcio Tor Sapienza, ufficiali due nuovi acquisti

Continuano i movimenti in entrata in casa Pro Calcio Tor Sapienza, con la squadra romana che ha annunciato ieri ben due nuovi acquisti che aiuteranno la prima squadra del Tor Sapienza la prossima stagione. "Dopo le conferme di Cannizzo, Anselmi e Collacchi anche Filippo Marchizza farà parte della rosa 2023/24. Il club gialloverde però non si ferma qui: sono ufficiali gli arrivi del centrocampista Tommaso Taverna e del difensore Marco Rossi, due profili di esperienza e qualità che andranno ad arricchire la rosa del mister."