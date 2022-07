Portieri Lazio: fatta per Maximiano, ai dettagli Provedel

La Lazio ha trovato i suoi due portieri per la prossima stagione. Il club biancoceleste dopo le difficoltà ad arrivare a Carnesecchi (supervalutazione dell'Atalanta) e Vicario (entrambi i primi due della lista di Sarri) ha infatti chiuso per Maximiano dal Granada mentre è ai dettagli l'operazione per Provedel.

Maximiano-Lazio, ci siamo

Luis Maximiano sarà il nuovo numero uno della Lazio per la prossima stagione. Il portiere portoghese firmerà con i biancocelesti un quinquennale (quindi si legherà fino al 2027 coi capitolini) per un milione di euro a stagione. La Lazio preleverà l'estremo difensore dal Granada (retrocesso nell'ultima stagione nella Serie B spagnola) a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro. Nessuna percentuale su una futura rivendita del calciatore. Il portiere arriverà oggi a Roma e sosterrà le visite mediche domani, martedì 12 luglio, alla Clinica Paideia.

Maximiano, classe 1999, è cresciuto nel vivaio dello Sporting Lisbona dove ha esordito in Prima Squadra e anche in Europa League. Al Granada ha vissuto la sua prima stagione da protagonista che si è conclusa con la retrocessione del club spagnolo. Nella scorsa annata in Liga (35 presenze) ha tenuto la porta inviolata in 8 partite e parato 2 rigori su sette avuti contro. Bravo nelle uscite e con ampi margini di miglioramento, con Sarri lavorerà molto nel gioco con i piedi.

Provedel-Lazio, distanza minima

Dopo l'addio di Reina, successivo a quello di Strakosha, la Lazio ha dovuto cercare pure un secondo portiere. Per il ruolo di 12esimo il prescelto è Ivan Provedel ('94) dello Spezia. Fra i due club la distanza è minima, 500mila euro. Il club ligure ne chiede 5 (dovrà girare il 50% dei proventi della cessione all'Empoli), i capitolini ne offrono 4,5 e vorrebbero inserire una contropartita. C'è ottimismo, anche perchè Terracciano ('90) altro nome indiviudato come riserva difficilmente si muoverà da Firenze. Intanto Provedel spinge per raggiungere Sarri ad Auronzo. Il portiere con due stagioni di Serie A sulle spalle ha trovato l'accordo con la Lazio sulla base di un quinquennale per una cifra di poco superiore al milione di euro a stagione e ha ricevuto garanzie sulle presenze in Coppa Italia ed Europa League.