Portiere Lazio: doppia offerta per Provedel. Ecco gli scenari

Provedel alla Lazio si sta rivelando una trattativa più difficile del previsto. Per questa ragione i biancocelesti studiano con attenzione piste alternative per il ruolo di portiere di vice Maximiano.

Provedel-Lazio, la situazione

La Lazio vuole Provedel ('94) come secondo portiere dopo Maximiano. L'estremo difensore è richiesto espressamente da Sarri ha trovato l'accordo con i biancocelesti sulla base di un quinquennale a poco più di 1 milione di euro e spinge per raggiungere il ritiro di Auronzo. Manca però l'accordo fra Spezia, e la Lazio che ha presentato due offerto ai liguri: la prima è un trasferimento a titolo definitivo di 3,5 milioni più 1 di bonus legato alla qualificazione in Champions League dei biancocelesti, la seconda è un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Per la seconda però lo Spezia dovrà prolungare il contratto di Provedel in scadenza nel 2023. I liguri fanno ancora resistenza sia perchè sono alla ricerca di un sostituto sia perchè sperano di ricavare qualche milione in più visto che dovranno versare all'Empoli il 50% della cessione del portiere. Lotito non intende offrire di più per un giocatore in scadenza. A Formello c'è comunque ottimismo per la chiusura dell'affare.

Le alternative

Se lo Spezia però dovesse continuare il suo muro la Lazio virerebbe su altri obiettivi. Ai biancocelesti è stato offerto Silvestri ('91) dell'Udinese. Il portiere italiano però è stato bocciato da Sarri non convinto dall'estremo difensore in forza ai bianconeri. Nome che piace ai biancocelesti è quello di Terracciano ('90) chiuso alla Fiorentina dall'arrivo di Gollini. Il portiere Viola è apprezzato da Lotito dopo l'esperienza alla Salernitana. Attenzione a Vanja Milinkovic-Savic ('97), fratello di Sergej. Il portiere di proprietà del Torino è in uscita dai granata e potrebbe essere una mossa per blindare il Sergente in biancoceleste. Su di lui c'è forte però il Brentford. Falcone ('95) alternativa a Provedel (sia allo Spezia che alla Lazio) è sfumato perchè acquistato dal Lecce. Nonostante diversi nomi il favorito e il preferito da Sarri e dalla Lazio resta sempre Provedel.