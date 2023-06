Pomezia, un giovane talento ex Lodigiani è il nuovo esterno

Il Pomezia Calcio è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Simone Fiore. Fiore, classe 2005 nativo di Paliano, è un calciatore che gioca a tutta fascia. Prima dell’esperienza tra i grandi proprio con il Cittá di Paliano, Simone si è laureato campione d’Italia con la Lodigiani nella categoria Under 17. Benvenuto Simone e in bocca a lupo per questa nuova esperienza con il rossoblù del Pomezia Calcio.

[comunicato ufficiale Pomezia]