Pomezia, un ex Torres per la difesa

Il Pomezia Calcio 1957 è lieta di annunciare l’acquisto del difensore classe 1996 Alex Gagliardini. Il forte centrale difensivo alto 1,85 cm sposa il progetto rossoblù e già da domenica sarà a disposizione di mister Mauro Venturi. Gagliardini è un calciatore esperto per la categoria e di sicuro affidamento con trascorso nel settore giovanile della Ternana oltre a più di 150 presenze tra Serie C e Serie D con le maglie di Torres, Aquila, Gavorrano, Sff Atletico, Sanremese Cynthialbalonga e Roma City. Grande soddisfazione in casa rossoblù, specialmente per il DS Alessandro Mezzina che è riuscito ad avere la meglio per le prestazioni di un difensore ambito da diverse società di Serie D. Benvenuto Alex e in bocca a lupo per la tua nuova esperienza in rossoblù con la maglia del Pomezia Calcio!

[ufficio stampa Pomezia]