Pomezia, ufficiale l'arrivo di un attaccante dalla Spagna

Il Pomezia Calcio 1957 è lieta di comunicare il tesseramento di Iván Cabellud Martin.

Il calciatore classe 1999 e di nazionalità spagnola è un esterno destro d’attacco. E’ la prima volta che si trasferisce in Italia. Proviene da CD Diocesano squadra militante della Segunda Federación ovvero la nostra Serie D. Precedentemente ha vestito le maglie di CD Tutelano, Villanovese, RS Gimnástica, CD Sarinena. Calcisticamente è creciuto nella squadra della sua città Huesca dove ha fatto tutta la trafila del settore giovanile.Grande soddisfazione per il DS Mezzina: “E’ un calciatore che seguivo da tempo. Ha grandissime qualità e sono sicuro che le sue giocate ci aiuteranno a tirarci fuori al più presto da questa situazione di classifica.” Benvenuto Ivan e in bocca a lupo per questa nuova esperienza con il rossoblù del Pomezia Calcio!

[comunicato stampa Pomezia]