Pomezia, ufficiale l'acquisto di Flavio Fofi

Il Pomezia Calcio 1957 è lieta di annunciare l’acquisto del calciatore Flavio Fofi. Fofi, attaccante sinistro classe 1998, proviene dall’Aurelianticarelio con la quale nella passata stagione ha siglato 20 reti andando in doppia cifra nel campionato di Eccelenza Girone A. Scuola To di Quinto, Flavio Fofi nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Aprilia e Montevarchi in Serie D collezionando tantissime presenze e diverse reti nel massimo campionato dilettantistico. Dunque un altro acquisto di valore messo a segno dal DS rossoblù Alessandro Mezzina. Benvenuto Flavio e in bocca a lupo per questa nuova esperienza con la maglia rossoblu del Pomezia Calcio.

[comunicato ufficiale Pomezia]