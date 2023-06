Pomezia, Mastrogiovanni arriva a rinforzare la difesa

Il Pomezia Calcio 1957 comunica l’ingaggio del difensore classe 1995 Gianluca Mastrogiovanni. Giocatore duttile e fisico, nella sua carriera ha collezionato diverse presenze in Serie D con il Ladispoli, oltre ad aver indossato le maglie di Marino, Cavese, Falaschelavinio e Indomita Pomezia tra Eccellenza e Promozione. Benvenuto Gianluca e in bocca a lupo per questa nuova esperienza con il Pomezia Calcio!

[ufficio stampa Pomezia]