Pomezia, c'è Barbarossa per l'attacco

Il Pomezia Calcio 1957 è lieta di comunicare l’arrivo dell’attaccante classe 2001 Alessandro Barbarossa, proveniente dal Montespaccato. Centravanti con grande tecnica di base, utilizza indifferentemente entrambi i piedi, forte fisicamente, bravissimo nella protezione della palla e nel servire assist per i compagni, Barbarossa prima dell’esperienza al Montespaccato ha giocato per due stagioni con la Cynthialbalonga collezionando 36 presenze e 7 gol. Cresciuto nelle giovanili della Roma, arrivando fino alla primavera di Alberto De Rossi, è poi passato al Perugia prima e alle Reggina poi. Il calciatore è già a disposizione di mister Mauro Venturi e potrà fare il suo esordio domenica nella trasferta di Aprilia. Benvenuto Alessandro e in bocca a lupo per questa nuova avventura con il rossoblu del Pomezia Calcio!

[Ufficio stampa Pomezia Calcio 1957]