Pomezia, arrivano Rossetti e Scacco

Il ??????? ?????? ???? è lieta di annunciare di aver raggiunto gli accordi con i calciatori ????????? ???????? e ???????? ??????. Rossetti, centrocampista classe 2000, in passato ha vestito le maglie di Cerveteri, Ladispoli e Lupa Roma.Scacco, centrocampista classe 2003 proviene dal Castelnuovo Vomano, dopo aver giocato anche con il Matese, l'Audace e settore giovanile della Lodigiani. Benvenuti Cristiano e Gabiele! In bocca a lupo per una grande stagione con la maglia rossoblù del Pomezia Calcio.

[comunicato stampa Pomezia]