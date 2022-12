Pomezia, arriva un colpo dal Roma City

La Serie D è in pausa ma non si ferma il calciomercato, con il Pomezia che acquista dal Roma City, squadra laziale di Serie D, il giovane 2004 Emanuele Gasbarra. "Il Pomezia Calcio 1957 è lieta di comunicare l’acquisto di Emanuele Gasbarra. Centrocampista classe 2004 Gasbarra proviene dal Roma City. Benvenuto Emanuele e in bocca a lupo per il proseguo della stagione con la maglia del Pomezia Calcio!"