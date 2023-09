Polisportiva Favl Cimini, ufficiale la firma di un ex Brindisi

La Favl Cimini Viterbo ha il piacere di annunciare la firma del calciatore Ante Kordic. Attaccante di nazionalità croata classe 1992, Kordic dopo una carriera in patria si è trasferito in Italia vestendo in serie D le maglie di Brindisi, Fc Francavilla e Molfetta. Il giocatore è già a disposizione di Massimiliano Nardecchia ed è convocabile per la trasferta di domenica dei Citizen Academy.

[comunicato ufficiale Favl Cimini]