Il mercato del Pescatori Ostia nel suo ritorno in Eccellenza prosegue con un colpo. Viene dall'Anzio infatti l'esperto Tommaso Gamboni, centrocampista classe 1984 reduce dalla promozione in Serie D degli anziati. Gamboni è un colpo di spessore per la neopromossa Pescatori Ostia, che conferma così le sue ambizioni per la prossima stagione di Eccellenza.