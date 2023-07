Pescatori Ostia, perfezionato l'acquisto di un nuovo difensore

Continua la campagna di rafforzamento del Pescatori Ostia, che mette a segno un altro colpo per il suo calciomercato estivo. È il turno di Davide Battaiotto, difensore classe 1998 di Fiumicino che l'anno scorso ha giocato per il Tor Sapienza. Battaiotto porta al Pescatori Ostia fresco di promozione in Eccellenza tutta la sua esperienza nelle serie minori, che l'ha visto militare anche per il Trastevere, la Lupa Roma e l'Ottavia.