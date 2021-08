Pedro resta nella Capitale, ma cambia maglia. Affare in vista fra Roma e Lazio

La Lazio sta sondando il terreno per un clamoroso colpo di mercato dalla Roma. Lo scambio di maglia nella Capitale riguarderebbe Pedro, messo ai margini dal progetto di Mourinho.

Pedro occasione per la Lazio

Il club biancoceleste sta cercando un esterno offensivo da regalare a Maurizio Sarri, e Pedro diventa un’occasione visto che è finito nella lista degli esuberi dello Special One. Le ultime indiscrezioni parlano di un Pedro favorevole al trasferimento nell’altra sponda del Tevere per diverse ragioni. La prima riguarda proprio Maurizio Sarri. I due hanno lavorato insieme al Chelsea nella stagione 2018/2019 vincendo anche l’Europa League. Inoltre, l’ex Barcellona ha voglia di continuare a giocare in Serie A con una maglia importante, come quella della Lazio.

La situazione Pedro

Pedro è legato alla Roma fino al 2023 e percepisce un ingaggio di 3 milioni netti a stagione. Il club valuta l’attaccante 2 milioni di euro, ma Lotito non vorrebbe spendere soldi per il cartellino ma è pronto ad offrire all’attaccante un biennale da 2,5 milioni di euro stagione. La Roma pur di liberarsi dell’ingaggio importante di Pedro sta pensando di rescindere il contratto con l’ex Barcellona.

Pedro alla Roma

Pedro è arrivato alla Roma nella scorsa stagione a parametro zero. Il classe 1987, dopo le vittorie col Barcellona e i cinque anni più che positivi al Chelsea, era arrivato nella Capitale come grande colpo ma ha disatteso le aspettative. Diversi infortuni hanno contraddistinto la sua stagione, ed il feeling con Fonseca non è mai sbocciato.

In campionato con la maglia giallorossa Pedro ha collezionato 27 presenze e 5 reti, fra cui uno proprio contro la Lazio nel derby di ritorno vinto dalla Roma per 2 a 0.