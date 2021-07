Pau Lopez torna a Roma. Salta il trasferimento al Marsiglia?

Nella giornata in cui José Mourinho teneva la sua conferenza stampa di presentazione, Pau Lopez tornava a Roma, precisamente a Trigoria.

Il motivo del ritorno nella Capitale di Pau Lopez è il continuo della riabilitazione della spalla sinistra operata due mesi fa dopo l'infortunio subito durante la semfinale di andata di Europa League contro il Manchester United.

Pau Lopez destinato al Marsiglia

Non è a rischio il trasferimento dell'estremo difensore all'Olympique Marsiglia. Lunedì 5 luglio, Pau Lopez, era atterrato in Francia dove ha sostenuto e superato le visite mediche con il Marsiglia. Il portiere passerà ai transalpini nella prossima stagione con la formula del prestito per 500mila euro e e il diritto di riscatto fissato a 12 milioni che diventerà obbligo alla ventesima presenza in campo con i marsigliesi. L'avventura del portiere spagnolo con la maglia della Roma si chiude dopo due stagioni e 76 presenze