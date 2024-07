Paredes in Arabia Saudita: l'argentino può lasciare Roma

Leandro Paredes può lasciare la Roma. Il centrocampista argentino infatti è tentato da una nuova esperienza e potrebbe dire addio per la seconda volta in carriera a Trigoria.

Paredes in partenza?

Su Paredes ci sono diversi club della Saudi Pro League. Dall’Arabia Saudita infatti fanno sul serio e hanno portato al campione del mondo argentino un’offerta monstre. Una cifra che fa vacillare il regista di De Rossi che nonostante il forte legame col suo allenatore potrebbe lasciare la Capitale. Paredes impegnato adesso in Coppa America, deciderà il suo futuro dopo la finale contro la Colombia e dopo un confronto con DDR.

La posizione della Roma

Per la Roma, Paredes non è insostituibile. L’argentino, classe 1994 andrà in scadenza a giugno 2025 e il club giallorosso non vorrebbe perderlo a zero ma anzi monetizzare il più possibile per un giocatore over 30 che non rientra nei piani futuri della società. Infatti nell’agenda di Ghisolfi non è previsto nessun contatto con l’ex Juventus per discutere di un rinnovo.

Chi al posto di Paredes?

Titolarissimo con Mourinho, confermatissimo da De Rossi, Paredes è stato un leader della squadra nella passata stagione. Nonostante le buone prestazioni del regista, la Roma pensa al futuro. In questa ottica rientra anche l’acquisto del francese Le Fée giocatore duttile che può giocare in più posizione del campo. Fra queste proprio quella davanti alla difesa, ruolo per l’appunto di Paredes.