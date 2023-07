Ostiantica, due giocatori in arrivo dal Pescatori Ostia

Non dovranno fare un lungo viaggio per andare nella sede della loro nuova squadra Filippo Sesta e Luca Giacinti. I due calciatori hanno lasciato il Pescatori Ostia, fresco di promozione in Eccellenza, per abbracciare il progetto dell'Ostiantica in Promozione. Sesta è un attaccante classe 1997, mentre Giacinti è un difensore classe 1990. I due saranno a disposizione del mister per la prossima stagione.