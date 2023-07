Ostiamare, ufficiale la cessione di un giocatore alla Lazio

L’Ostiamare annuncia con orgoglio che il giovane Francesco Corbelli è un nuovo giocatore della Lazio. Alla luce dei grandi progressi fatti e delle potenzialità mostrate sul campo, il classe 2011 vestirà la maglia biancoceleste. Grande soddisfazione in casa Ostiamare che raccoglie così i frutti dell’importante lavoro svolto nella propria scuola calcio. Un percorso di crescita costante che per il piccolo Francesco sfocia ora nella possibilità di vivere un’esperienza unica come sarà quella di poter crescere tra le fila delle giovanili di un club professionistico. “Sicuramente – spiega Massimo Bonanni, responsabile della scuola calcio biancoviola – da parte nostra la soddisfazione è tantissima. Francesco è ragazzo che ho visto crescere, è sempre stato uno dei nostri e quindi per me e per tutta la società la soddisfazione è doppia. Sono molto contento e spero che questa trattativa possa aprire strada a tanti altri trasferimenti futuri perché la nostra missione è proprio questa, permettere a ciascuno dei nostri ragazzi di coronare i loro sogni calcistici”. Massimo Bonanni, che la maglia della Lazio l’ha vestita da calciatore, chiude poi con un grande augurio al suo giovane allievo: “Be’, direi proprio che non potevo augurargli squadra migliore (ride,ndr). Tralasciando le battute, sono convinto che Francesco abbia qualità importanti e tutto ciò che serve per farsi valere. Sia io che tutta l’Ostiamare gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo”.

[ufficio stampa Ostiamare]