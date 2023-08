Ostiamare, ufficiale l'arrivo di un ex Carpi

Altro squillo di mercato dell’Ostiamare, altro colpo pesante per la rosa di mister Perrotti. Arriva in biancoviola Sasa Cicarevic, trequartista montenegrino con oltre 50 presenze in Serie C e dotato di grande duttilità. Se le sue qualità si esaltano nel giocare tra le linee avversarie, il calciatore classe 1994 garantisce gol e assist come seconda punta e sa destreggiarsi anche nelle vesti di mezzala. Sbarcato ieri all’Anco Marzio, ci racconta le sue prime impressioni con toni entusiastici: “Sono molto contento di essere qua – esordisce l’ex Carpi – ho visto che la squadra è molto forte, io sono un po’ indietro rispetto ai compagni, dovrò lavorare duro per raggiungere al più presto la miglior condizione e mettermi a pari con gli altri”. La voglia di arrivare al più presto le migliori condizioni fisiche per esprimere il suo talento: “Con la palla tra i piedi do il meglio di me, sono un giocatore creativo, che sa inventare e che ama principalmente servire assist ai compagni. Il ruolo conta poco, io sono pronto a mettermi a disposizione del mister e della squadra per raggiungere un obiettivo importante – spiega il trequartista – Qui c’è tanta ambizione, voglia di crescere, l’ho sentita fin dalla prima chiacchierata con il Direttore. La squadra è molto forte, sono arrivati giocatori di livello, questa è stata l’ulteriore spinta per la mia scelta”. Sasa Cicarevic non si nasconde e fissa l’obiettivo dei Gabbiani, viaggiare ai vertici: “La proprietà ha fatto investimenti importanti e noi dobbiamo essere bravi a ripagare questa fiducia, ora dobbiamo solo lavorare per amalgamarci al meglio sulla base delle indicazioni che ci dà il mister”. Il talento di Podgorica fissa il giorno del debutto: “Ho tanta voglia di iniziare, è la prima voltache faccio questo girone, ho tantissimi stimoli e voglia di fare bene per poter gioire insieme ai nostri tifosi”. La piazza è pronto ad accoglierlo, lui pronto a farla innamorare di sé: “Chiedo loro di starci vicino e supportarci perché dobbiamo fare gruppo tutti insieme. Dovremo essere bravi a coinvolgerli e portare entusiasmo, i nostri supporters possono essere il dodicesimo uomo in campo”.

[ufficio stampa Ostiamare]