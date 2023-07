Ostiamare, ufficiale l'acquisto di un ex Rieti

Simone Minincleri è un nuovo giocatore dell’Ostiamare. La società biancoviola piazza così un colpo di mercato incredibile e si assicura la firma del talentuoso trequartista. Un curriculum eccezionale quello di Minincleri che sbarca all’Anco Marzio dopo aver vinto ben sei campionati di Serie D nelle ultime nove stagione. “Sono contentissimo – dichiara Minincleri – Per prima cosa ci tengo a ringraziare tutta la società per la grande accoglienza e soprattutto per la grande stima che hanno dimostrato di avere nei miei confronti. Sono davvero felice di iniziare questa avventura anche perché mi piace pensare che l’Ostiamare fosse nel mio destino. Proprio su questo campo ho festeggiato la vittoria di un campionato con il Rieti e per di più ho anche fatto gol. L’Anco Marzio mi porta bene (ride,ndr)”. Il trequartista si concentra poi sulla stagione che verrà: “So delle ambizioni da parte della proprietà e le condivido in pieno. Se mi muovo lo faccio solo per scrivere pagine importanti e qui ad Ostia tutti vogliamo vivere un campionato di vertice”. Ovvio che con un passato così ricco di successi le aspettative siano alte. Minincleri però risponde sicuro: “Per un giocatore, vivere con pressioni di questo tipo è bello e stimolante. Amo giocare sotto pressione e con un grande obiettivo da raggiungere, l’anonimato non fa parte di me. Ciò che farà la differenza sarà la fame e noi giocatori più grandi dovremo essere bravi a trasmettere ai più giovani la giusta mentalità. Sono convinto che potremo fare qualcosa di importante perché la proprietà e la dirigenza stanno facendo un grande lavoro”. In chiusura il trequartista lancia il suo primo messaggio ai suoi nuovi tifosi: “Prometto sacrificio, non solo la domenica o durante gli allenamenti ma tutti i giorni. Ai tifosi chiedo di vivere questa nuova avventura con entusiasmo perché nel costruire concretamente qualcosa di grande il loro apporto e la loro energia per noi sarà fondamentale”.

[ufficio stampa Ostiamare]