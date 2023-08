Ostiamare, l'ex Trastevere Valentini è il nuovo acquisto

L’Ostiamare abbraccia il giovane Mirko Valentini. Un altro tassello da inserire nel mosaico a disposizione di mister Perrrotti che accoglie così il classe 2004 che arriva all’Anco Marzio dopo aver vestito la maglia del Trastevere. L’esterno destro si dice entusiasta della sua scelta: “Sono molto contento di essere un nuovo giocatore dell’Ostiamare. Mi avevano già parlato bene della società e della squadra e così è stato, mi sono trovato subito bene con staff e squadra”. Valentini scalda i motori e si prepara a vivere una grande stagione con la sua nuova squadra: “Sicuramente faremo il massimo per fare bene. L’obiettivo è dar vita ad una stagione davvero importante e personalmente sono già pronto per mettermi a disposizione del mister per aiutare la squadra il più possibile”.

[ufficio stampa Ostiamare]