Ostiamare, arriva un nuovo portiere

Gabriele Chingari è un nuovo giocatore dell’Ostiamare. Il portiere, classe 2000, è già agli ordini di mister Perrotti e commenta così i suoi primi passi in biancoviola: “Le prime sensazioni sono sicuramente positive. Qui ho ritrovato mister Perrotti, tecnico che ho già avuto in passato e con cui mi sono sempre trovato bene. Arrivo mettendomi a completa disposizione di tecnico e gruppo, ho trovato due portieri under molto bravi con cui ho subito legato e cercherò di mettere a loro disposizione l’esperienza che ho maturato in questi anni per aiutarli a crescere ancora di più. Sebbene abbia appena iniziato posso già dire che stiamo facendo grandi cose con il preparatore Olevano. Mi trovo bene con lui, è molto preparato e sono certo che seguendo le sue indicazioni il lavoro che stiamo svolgendo porterà frutti importanti”. Chingari parla poi del cammino che ora lo aspetta assieme ai suoi compagni: “Ci stiamo allenando bene, il mister ci trasmette la serenità giusta per farlo nel migliore dei modi e questo è importante. Il gruppo è unito, stiamo dando l’anima sia in partita che durante la settimana per arrivare all’obiettivo. Vogliamo ripagare la fiducia della società che crede tanto in noi e soprattutto dei tifosi che non mancano mai di darci tutto il loro sostegno”.

[ufficio stampa Ostiamare]