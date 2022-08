Ostiamare, arriva un ex Carpi e Mantova

Colpo per l'Ostiamare, che si assicura le prestazioni di Caio, esperto attaccante che tanto farà comodo alla squadra ostiense nella prossima stagione di D. "L'Ostiamare annuncia ufficialmente l'arrivo del forte attaccante italo-brasiliano, classe 1989. Gran colpo della dirigenza a guida Di Paolo. Già a Ostia per unirsi al primo allenamento con i nuovi compagni, Caio De Cenco trasmetterà al gruppo la sua grande esperienza e voglia di vincere. Nel suo percorso, tanto professionismo tra Serie B e C, con l'ultima avventura al Carpi e Mantova. Da San Paolo all'Anco Marzio, non vediamo l'ora di apprezzarlo!".