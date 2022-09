Nuovo attaccante per Mou: arriva Solbakken

Il mercato invernale è ancora lontano ma la Roma non perde tempo. Infatti il club giallorosso ha praticamente in pugno Solbakken, ala del Bodo/Glimt che si svincolerà dai norvegesi a dicembre.

Solbakken e la Roma

Solbakken la Roma la conosce bene. Nella scorsa stagione l'attaccante norvegese ha sfidato i giallorossi sia nella fase a gironi che nei quarti di finale di Conference League. Solbakken contro i capitolini ha messo a segno tre gol in quattro incontri ed è stato fra i protagonisti della disfatta di Mou in Norvegia. Le buone prestazione del norvegese, ala destra ma che può giocare anche a sinistra, hanno attirato le attenzioni del club giallorosso e il calciatore è rimasto affascinato dal calore del tifo dell'Olimpico. Hanno fatto il giro del mondo le immagini del suo sguardo, di stupore e ammirazione, verso la Curva Sud all'ingresso in campo nel ritorno del quarto di finale di Conference League. Una scintilla che ha facilitato la trattativa.

Roma: quando arriva Solbakken?

Solbakken ('98) arriverà alla Roma a gennaio 2023 da parametro zero, liberandosi a dicembre dal Bodo/Glimt. L'attaccante si legherà alla Roma fino al 2027 e guadagnerà un milione a stagione. Difficile, ma non impossibile, vedere il norvegese allenarsi a Trigoria già a novembre ma per farlo dovrà rinunciare ad un mese di stipendio. Solbakken ha scelto la Roma, rifiutando anche altre offerte fra cui quella del Napoli.

Chi farà posto a Solbakken?

L'arrivo di Solbakken spingerà per forza di cose la Roma ad una cessione. Il nome in uscita è quello di Eldor Shomurodov. L'uzbeko era con le valigie in mano già in estate ma la Roma non è riuscita a piazzarlo, non trovando l'accordo fra domanda e offerta col Bologna e l'infortunio di El Shaarawy ha spinto il club a trattenere l'ex Genoa. In questa stagione Shomurodov è stato usato col contagocce nei minuti finali e l'attaccante ha trovato pure un gol, inutile ai fini del risultato, contro il Ludogorets. Nel mercato invernale è difficile immaginare una cessione a titolo definitivo di Shomurodov, più percorribile la via del prestito.