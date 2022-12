Nuova Florida, ufficiale l'arrivo di un nuovo centrocampista

La società annuncia l’arrivo di Emanuele Menghi, classe 2001, dal Follonica Gavorrano. Il neo arrivato in maglia biancorossa va a rinforzare il reparto mediano nella rosa a disposizione di mister Boccolini. Il centrocampista ha ben figurato in questo inizio di stagione nel girone E, nella passata stagione ha effettuato un ottimo campionato con la maglia del Rieti, ma ha anche militato in serie C nelle file della Viterbese Calcio, dove ha fatto il settore giovanile. Un innesto giovane ma già con le idee chiare: “Sono carico e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura” commenta il neo arrivato “Voglio dare il massimo per tutta la squadra per arrivare più in alto possibile. Sono un centrocampista abituato a giocare sia a due che a tre, mi piace soprattutto recuperare palla con aggressività, ma anche impostare e far ripartire l’azione. Sono ambizioso sia per me che per la società. Come tutti i ragazzi spero di crescere molto e arrivare più in alto possibile, i sogni vanno sempre coltivati, per un calciatore è essenziale, spero di dare un contributo importante e fare una bella stagione". Benvenuto Lele al Nuova Florida

[comunicato ufficiale Nuova Florida]