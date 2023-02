Nuova Florida, ufficiale l'arrivo di un ex Racing Club

Arriva l’ennesimo colpo in attacco in casa Nuova Florida. L’Italo-Argentino Sebastian Penco si veste di biancorosso. Calciatore di esperienza internazionale, non più giovane ma che ha dalla sua molti campionati nella Primera División Argentina vestendo maglie importanti come l’Indipendiente, Racing Club e San Martín.

Penco è già a disposizione di mister Boccolini.

[comunicato ufficiale Nuova Florida]